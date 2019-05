Der Weltmarktführer (37 Mrd. Dollar Umsatz, 85.000 Mitarbeiter) bei Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen heißt Qingdao Haier und kommt aus China. In Deutschland ist die Marke aber nur ein kleiner Player. Woran liegt es und wie soll sich das ändern? Besonderheit der Aktie: mit den in Deutschland gelisteten D-Shares (im Gegensatz zu den asiatischen A-Shares) können deutsche Investoren in Qingdao Haier investieren, bei voller Dividende und Stimmrecht. Ein solches duales Listing ...

