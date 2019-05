Private Debt ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Anlageklassen. Kritiker warnen bereits vor ruinösem Wettbewerb und einer Blase. Dabei bieten private Kreditfonds gerade kleineren Unternehmen Chancen.

In den vergangenen zwei Jahren ist unter institutionellen Anlegern ein wahrer Hype um die Anlageklasse Private Debt entstanden. Damit sind Kreditfonds gemeint, die außerhalb des Kapitalmarkts anstelle von Banken Fremdkapital für die Unternehmensfinanzierung bereitstellen. Zur Zielgruppe zählen Unternehmen, die sich mithilfe von Banken nur schwer finanzieren könnten, also unter anderem solche mit schwächerer Bonität (Sub-Investment-Grade) und Restrukturierungsbedarf oder stark wachsende Firmen mit anstehenden Sprung-Investitionen. In diesen Situationen sind Bankkredite für die Firmen kaum zu bekommen, da sie den strengen Anforderungen der Institute nicht entsprechen.

Teurer als ein Bankkredit, aber zugänglicher

Private Debt kann in diesen Konstellationen Lösungen liefern, da sie häufig besichertes Fremdkapital mit einer Tranche unbesicherten Nachrangkapitals in einer sogenannten "Unitranche" kombinieren. Freilich können diese Kredite aufgrund des vergleichsweise höheren Risikos mit einer klassischen Bankfinanzierung kostenmäßig nicht konkurrieren. Während Unternehmenskredite von Banken je nach Rating mitunter schon zu Zinssätzen von weniger als zwei Prozent gewährt werden, verlangen Kreditfonds in der Regel eine Zinsmarge von mehr als sechs Prozent von den Firmen. Trotzdem: Für ein Unternehmen, das etwa durch eine Restrukturierung eine zweite Chance erhält, stehen Kosten und Nutzen hier durchaus im Verhältnis.

Gleichzeitig trifft die Kombination aus einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil, planbaren Mittelzuflüssen und einer niedrigen Korrelation mit anderen Anlageklassen im aktuellen Zinsumfeld einen Nerv bei den Investoren: Weltweit hat sich das investierte Kapital in dieser Anlageklasse seit 2008 von 242 Milliarden Dollar auf 665 Milliarden Dollar fast verdreifacht. In Deutschland sind die Kapitalzusagen im gleichen Zeitraum sogar um 360 Prozent von 3,8 Milliarden Dollar auf 17,5 Milliarden Dollar gestiegen. Dies macht Private Debt zu einer der weltweit ...

