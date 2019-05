Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts024/28.05.2019/10:30) - Viele kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) vernachlässigen das Thema Datenschutz und werden so zur leichten Beute von Cyberkriminellen. Mit einer gezielten Kampagne macht sich der europäische IT-Security-Hersteller ESET für diese Firmen stark und veröffentlicht den Ratgeber "Datenschutz für Dummies". Dieser informiert nicht nur IT-Manager in unterhaltsamer Form zu Sicherheitstechnologien, Tools und Prozessen, mit denen sie Datenschutzmaßnahmen umfassend optimieren können. "Datenschutz für Dummies" von Lawrence Miller ist exklusiv bei ESET erhältlich und steht ab sofort online zum kostenlosen Download unter https://www.datenschutz-dummies.com zur Verfügung. KMU im Visier Cyberkrimineller Der Spezialversicherer Hiscox zeigt in seiner Studie "Cyber Readiness Report 2019", dass sich die Zunahme von Cyberattacken verstärkt auf kleine und mittelgroße Unternehmen konzentriert. In allen untersuchten Ländern wurden 47 % der kleinen und 63 % der mittelgroßen Firmen Opfer von Cyber-Attacken (2018: kleine Firmen: 33 %; mittlere Firmen: 36 %). 23 Prozent der Unternehmen mit bis zu 999 Mitarbeitern fielen dabei Schadsoftware wie Viren oder Würmern zum Opfer, jedes Fünfte musste mit Datenschutzverletzungen und dem Verlust von Mitarbeiter- und Kundendaten umgehen und 15 % erlitten eine Ransomware-Attacke. Dennoch unterschätzen Firmenlenker das wichtige Thema Datenschutz und räumen ihm im oftmals hektischen Firmenalltag nur mindere Priorität ein. Hier setzt der jetzt erschienene ESET-Ratgeber "Datenschutz für Dummies" an, der alle wichtige Infos zum Thema gebündelt bereitstellt und gleichzeitig Hilfestellungen liefert. Unterhaltsamer Erkenntnisgewinn in sechs Kapiteln Der Ratgeber enthält sechs kurze Kapitel. Beleuchtet werden die aktuelle Bedrohungslandschaft und typische Cyberangriffe. Außerdem erfahren Leser Details zu den Auswirkungen und Kosten eines Datenlecks. Ebenfalls nachzulesen sind Infos zu den gesetzlichen Vorgaben für Unternehmen. Nicht zuletzt gibt es den Leitfaden "In fünf Schritten DSGVO-konform". Ob vor Ort, in der Cloud oder als Mischform: Für den Schutz ihrer Daten haben Unternehmen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Im Ratgeber werden die unterschiedlichen Optionen bewertet und erklärt, wie sie sich umsetzen lassen. Schritt für Schritt erfahren die Leser, wie sich Risikobewertungsprozesse in der Data Security anwenden lassen und erhalten viele konkrete Praxistipps zum Thema. Wie sich ortsunabhängiger Datenschutz und Netzwerksicherheit zukunftsfähig realisieren lassen, ist ebenfalls Teil des Ratgebers. Dazu werden die wichtigsten aktuellen Methoden und Technologien vorgestellt und praxisnah beschrieben. Wirksamer Datenschutz erfordert mehr als nur technische Lösungen. Nur zusammen mit organisatorischen Kontrollen kann sichergestellt werden, dass technische Kontrollmechanismen ordnungsgemäß eingesetzt, konfiguriert und betrieben werden. Zehn Tipps für Datenschutz Wie sich ein solches Zusammenspiel im Unternehmen etablieren lässt, erfahren die Leser in kompakter Form. Zehn Tipps für effektiven Datenschutz runden die Infos im Ratgeber ab. Übersichtlich aufgelistet verrät der Autor hier die zehn Best Practices, mit denen IT-Verantwortliche sicherstellen können, dass Daten in Ihrem Unternehmen umfassend geschützt sind. "Dummie-Reihe": In der Kürze liegt die Würze Komplexe Themen kompakt und kurzweilig aufzubereiten, ist die Idee hinter der bekannten Dummies-Serie aus dem Wiley-VCH Verlag, die es bereits seit 1991 gibt. "Unser neuer Ratgeber setzt die beliebte Reihe nahtlos fort. So können sich nicht nur IT-Manager, sondern alle Mitarbeiter schnell und mit hohem Nutzwert über alle wichtigen Datenschutz-Themen informieren und auf dem Laufenden halten", sagt Catharina Franz, Channel Marketing Managerin bei ESET Deutschland. Kostenlos erhältlich Der Ratgeber "Datenschutz für Dummies" von Lawrence Miller ist im Rahmen der jetzt gestarteten ESET-KMU-Kampagne exklusiv bei ESET erhältlich und steht ab sofort online zum kostenlosen Download zur Verfügung: https://www.datenschutz-dummies.com (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49(0)3641-3114-257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190528024

