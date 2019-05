Stora Enso hat beschlossen, rund 350 Millionen Euro in die Umstellung der Papierfabrik Oulu in Finnland auf die Verpackungsherstellung zu investieren. Die Investition umfasst die Umrüstung der Papiermaschine 7 in eine hochwertige Kraftlinerproduktion auf Frischfaserbasis sowie die Schließung der Papiermaschine 6 und des Folienwerks. Die Produktion auf der umgebauten Maschine soll bis Ende 2020 beginnen."Die Umwandlung der Oulu Mill wird es Stora Enso ermöglichen, seine Position im wachsenden Verpackungsgeschäft weiter zu verbessern und einen großen Schritt nach vorne in seiner Transformation zu ...

