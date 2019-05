FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 295 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3700 (3470) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 795 (740) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES THOMAS COOK TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 12 PENCE - DAVY RAISES LLOYDS TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - DEUTSCHE BANK RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1050 (1020) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 107 (105) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 385 (390) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4920 (5000) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'BUY' - HSBC INITIATES CAIRN ENERGY WITH 'BUY' - TARGET 210 PENCE - HSBC INITIATES TULLOW OIL PLC WITH 'HOLD' - TARGET 220 PENCE - HSBC RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2320 PENCE - HSBC RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 800 PENCE - HSBC RAISES KAZ MINERALS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 690 (700) PENCE - INVESTEC CUTS RENISHAW TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 3745 (3810) PENCE - LIBERUM CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 270 (300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES AFH FINANCIAL PRICE TARGET TO 568 (563) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS AMIGO HOLDINGS PRICE TARGET TO 325 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 320 (360) PENCE - 'BUY'



