3000 Tonnen dreckigen Mülls will Malaysia in seine Herkunftsländer zurück schicken. Darunter die USA, China, Kanada. Das Land versinkt, wie andere Länder Südostasiens, langsam im Müll und will nun gegensteuern.

Malaysias Umweltministerin Yeo Bee Yin steht mit Warnweste und Schutzhelm neben einem geöffneten Hochseecontainer. Darin: verseuchter Abfall aus illegalen Aufbereitungsanlagen Malaysias. 60 dieser Container stehen vollgepackt in einem Hafen außerhalb Kuala Lumpurs. Beladen mit insgesamt 3000 Tonnen Müll. Zehn dieser Container sollen innerhalb der nächsten zwei Wochen zurückgeschickt werden. Dahin, wo dieser Müll verursacht wurde. In den Containern befinden sich etwa Kabel aus Großbritannien, verunreinigte Milchtüten aus Australien und CDs aus Bangladesch. Journalisten vor Ort bekamen außerdem Elektroschrott und Haushaltsabfall aus den USA, Kanada, Japan, Saudi-Arabien und China zu sehen. Der Müll aus China scheine ursprünglich aus Frankreich zu stammen und nach dem Einfuhrverbot der Volksrepublik umgeleitet worden zu sein, sagte Yeo. "Dies ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs wegen des Plastikmüll-Verbots Chinas", ergänzte sie.

Anfang 2018 hat China die Importe von Kunststoffabfällen zum Recycling stark eingeschränkt. Infolgedessen landen diese Abfälle in anderen Ländern, etwa Malaysia, Indonesien, Vietnam, Thailand und Indien. Yeo nannte das Beispiel eines britischen Recycling-Unternehmens, das in den vergangenen zwei Jahren mehr 50.000 Tonnen Plastikmüll in etwa 1000 Containern nach Malaysia gebracht habe.

Auch aus Deutschland landet Müll auf illegalen Deponien in Malaysia. Recherchen der WirtschaftsWoche und des ZDF-Magazins "Frontal 21" zeigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...