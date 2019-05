Offenhausen (ots) -



Moderne und ergonomische Sitzgelegenheiten für junge Büros und coworking spaces sind gefragter denn je. Unter dem Motto "work it: easy" zeigt die Dauphin-Gruppe, der renommierte Hersteller ergonomischer Bürostühle, smarte, frische und fröhliche Lösungen. Kern der Marke Trendoffice ist dabei eine Symbiose aus Ergonomie, Ökologie und "urban worklife"-Design.



Die Arbeitswelt dreht sich heutzutage immer schneller. Die Marke Trendoffice aus dem Hause Dauphin setzt dieser Schnelllebigkeit eine Konstante entgegen. Die innovativen Lösungen zielen bewusst auf zeitloses Design, ergonomische Ausstattung und Langlebigkeit ab. Inspirieren ließ sich der Markenhersteller von den Menschen und ihren Lebenswelten.



Das Berufsleben gestaltet sich zunehmend komplexer, dynamischer und unübersichtlicher. Nicht fehlen durfte daher eine gehörige Portion Ehrlichkeit für das neue Gesicht von Trendoffice in Zeiten von "new work", um die passenden Lösungen für moderne und flexible Formen der Arbeit zu kreieren. Viel Arbeit in kurzer Zeit, die intensive Zeit im Start-up oder eine Extraschicht bis tief in die Nacht? Nur wer bequem sitzt und sich wohlfühlt, kann dieses Pensum schaffen. Heutzutage muss das Mobiliar in modernen Büros genauso flexibel sein wie die dort arbeitenden Menschen. Trendoffice vereint in seiner Philosophie die Aspekte Ergonomie, Umweltfreundlichkeit und Geschwindigkeit. So fühlen sich die smarten, preisbewussten Lösungen im bewährten Design in jedem Einsatzgebiet des "urban worklife" wohl.



Lieblingsplatz mit Wohlfühl-Atmosphäre



Insbesondere für junge Generationen ist der attraktiv ausgestattete Arbeitsplatz mittlerweile oft ebenso wichtig wie das Gehalt. Die Ergonomie übernimmt dabei eine Schlüsselrolle. Denn Arbeitsumgebungen müssen sich an den Menschen anpassen - nicht umgekehrt. Für die neue Drehstuhlserie "Trendoffice to-sync" ist das genau die richtige Herausforderung. Ergonomisch perfekt ausgestattet und mit synchroner Gewichtsautomatik stellen sie den Menschen und seine Gesundheit in den Mittelpunkt und sorgen für den Wohlfühlfaktor. Durch ihre unterschiedlichen Membran-, Netz- oder Polsterrücken sind die Drehstühle der Linie in jedem Einsatzgebiet zuhause. Zusammen mit dem Konferenzstuhl "to-sync cowork", dem Counterdrehstuhl "to-sync cowork counter" und der Besucherstuhl-Linie "to-sync meet" kann ein modernes und ergonomisches Arbeitsumfeld zum attraktiven Preis gestaltet werden.



Den ökologischen Fußabdruck im Blick



Vor allem junge Menschen machen sich stark für eine faire Welt und achten auf den ökologischen Fußabdruck. Die verwendeten Materialien bei Trendoffice sind recycelt. Rund 99 Prozent lassen sich wiederverwerten. Das sorgt für einen hohen Nutzwert. Außerdem wurde die Verpackung bewusst auf ein Minimum reduziert. Die neue Serie lässt sich werkzeuglos, zügig und einfach direkt vor Ort montieren. Superschnell ist auch die Auslieferung über den Internet- und Fachhandel. Innerhalb von nur fünf Tagen kann der neue Lieblingsplatz von Trendoffice bezogen werden.



Optisch setzt die innovative Marke auf eine individuelle Optik. Ein Wechselspiel zwischen Farben, Materialien und Formen gibt dem Büro ein unverwechselbares Gesicht. Die farbige Hussen-Auswahl zum Überziehen ist ein Eyecatcher und verleiht jedem Lieblingsplatz die unerlässliche, persönliche Note.



