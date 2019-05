Montreux, Schweiz (ots) - Das 67. Bilderberg Treffen wird vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 in Montreux, Schweiz, stattfinden. Rund 130 Personen aus 23 Ländern ihre Teilnahme bestätigt. Auch in diesem Jahr wurden hochkarätige politische Entscheider und Experten aus Industrie, Finanzen, Wissenschaft, Arbeit und Medien eingeladen. Die Teilnehmerliste finden Sie unter https://www.bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants.



Die Hauptthemen der diesjährigen Konferenz sind:



1. Eine stabile strategische Ordnung 2. Was kommt als nächstes für Europa? 3. Klimawandel und Nachhaltigkeit 4. China 5. Russland 6. Die Zukunft des Kapitalismus 7. Brexit 8. Ethik der künstlichen Intelligenz 9. Social Media als Waffe 10. Die Bedeutung des Weltraums 11. Cyber-Bedrohungen



Das Bilderberg Treffen fand 1954 zum ersten Mal als Konferenz zur Förderung des transatlantischen Dialogs statt. Seitdem werden jedes Jahr zwischen 120 und 140 politische Entscheider und Experten aus Industrie, Finanzen, Wissenschaft, Arbeit und Medien zum Treffen eingeladen. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer kommen aus Europa und ein Drittel aus Nordamerika; etwa ein Viertel entstammt Regierungskreisen und dem politischen Umfeld, der andere Teil kommt aus anderen Bereichen.



Das Bilderberg Treffen ist ein Forum für informelle Diskussionen über zentrale Themen und Herausforderungen. Die Sitzungen finden unter der Chatham House Rule statt: Den Teilnehmern steht es frei, die erhaltenen Informationen zu nutzen, jedoch dürfen weder die Identität noch die Organisation eines Redners oder Teilnehmers genannt werden.



Aufgrund des privaten Charakters des Treffens nehmen die Teilnehmer nicht in offizieller Funktion, sondern als Einzelpersonen teil und sind daher nicht an die Konventionen ihres Amtes oder an vorher vereinbarte Positionen gebunden. Auf diese Weise können sie sich Zeit nehmen, um zuzuhören, zu reflektieren und neue Eindrücke zu gewinnen. Es gibt keine detaillierte Tagesordnung, es werden keine Beschlüsse gefasst, keine Abstimmungen durchgeführt und keine Grundsatzerklärungen abgegeben.



