Die Kreditvergabe in der Eurozone ist um 3,9 Prozent gestiegen, bei Privathaushalten 3,4 Prozent. Das ist die stärkste Wachstumsrate für dieses Jahr.

Banken in der Euro-Zone haben ihre Kreditvergabe an Unternehmen wieder etwas stärker ausgeweitet. Die Geldhäuser reichten im April 3,9 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das ist das bislang stärkste Wachstum in diesem Jahr.

Im März hatte das Plus noch bei 3,6 Prozent gelegen. An die Privathaushalte vergaben die Geldhäuser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...