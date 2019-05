Unterföhring (ots) -



28. Mai 2019. Hat sie im Rausch einen grausamen Mord begangen, an den sie sich nicht erinnern kann? GOLDEN GLOBE(r) Gewinnerin Emily Blunt ("Mary Poppins' Rückkehr") zeigt als Alkoholikern Rachel in diesem spannenden Psycho-Thriller, dass sie zweifellos eine der größten Schauspielerinnen ihrer Generation ist. Ansonsten ist in der u.a. mit Luke Evans ("Der Hobbit"), Rebecca Ferguson ("Mission: Impossible 6") und Allison Janney ("Mom") exzellent besetzten Verfilmung des gleichnamigen Weltbestsellers nichts, wie es zunächst scheint ... ProSieben zeigt "Girl on the Train" am Sonntag, 2. Juni 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Girl on the Train" (OT: "Girl on the Train") Am Sonntag, 2. Juni 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2016 Genre: Psychothriller Regie: Tate Taylor



