Salz in der Suppe oder Dorn in der Seele? Stress kann unseren Alltag mit einer Prise Aufregung würzen oder unserer Seele regelmäßig Stiche versetzen. Vor allem in Phasen dauerhaft hoher Anspannung benötigt unser Körper mehr Magnesium. Menschen mit psychischen oder körperlichen Stressbelastungen profitieren dann von einer täglichen Magnesiumzufuhr.



Für viele Menschen ist Stress schon fast ein normaler Bestandteil des Alltags. Immer mehr fühlen sich durch Verpflichtungen in Job, Familie und Freizeit überfordert. Laut einer aktuellen Forsa-Befragung gilt dies für sechs von zehn Erwachsenen, für Frauen etwas mehr als für Männer.1 Mittlerweile wird Stress in der Freizeit von 43 Prozent der 1.200 Befragten schon als die zweitgrößte Belastung empfunden - nach dem Job. Mit bedenklichen Folgen für die Gesundheit wie Nervosität, Konzentrationsprobleme und Schlafstörungen.



Magnesium, das Mineral der inneren Ruhe, hat etwas dagegen. Es hemmt die Bildung von Stresshormonen und fördert die Ausschüttung von Serotonin, ein Botenstoff, der für Wohlbefinden sorgt. Eine Studie zur Herzratenvariabilität (HRV) zeigt, dass Menschen mit psychischen und körperlichen Stressbelastungen von einer täglichen Magnesiumzufuhr profitieren können.2 Die Herzratenvariabilität beschreibt die Fähigkeit des Herzens, den zeitlichen Abstand von einem Herzschlag zum nächsten belastungsabhängig zu verändern und sich so flexibel wechselnden Herausforderungen anzupassen. Die HRV-Analyse wird zunehmend auch als Indikator für die psychische Beanspruchung herangezogen.



Doch ausgerechnet in dauerhaften Phasen hoher Anspannung sind unsere MagnesiumSpeicher gefragt. Denn in Stresssituationen wird durch eine erhöhte Konzentration des Hormons Cortisol im Blut vermehrt Magnesium über die Nieren ausgeschieden. Auf längere Sicht kann so ein Magnesiummangel entstehen. Spätestens mit Auftreten von nächtlichen Muskelkrämpfen sollte auf eine Extraportion Magnesium geachtet werden.



Gut, dass es mit Biolectra® Magnesium 365 mg fortissimum Brausetabletten aus der Apotheke ein wohlschmeckendes Präparat gibt, welches hilft, einen Magnesiummangel auszugleichen. Einfach eine Brausetablette in einem Glas Wasser auflösen - fertig. Eine Brausetablette enthält so viel Magnesium, dass eine tägliche Einmaldosierung genügt. Die Brausetabletten sind in den Geschmacksrichtungen Zitrone und Orange erhältlich. Mehr unter: www.biolectra.de



1 https://www.tk.de/resource/blob/2026630/9154e4c71766c410dc859916aa7 98217/tk-stressstudie-2016-data.pdf 2 Wienecke, E., Nolden, C., Langzeit-HRV-Analyse zeigt Stressreduktion durch Magnesiumzufuhr. MMW-Fortschr Med 2016; 158 (S6), 12 - 16



