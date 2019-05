Bad Nenndorf (ots) - Wir laden herzlich ein zur Pressekonferenz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Auf dieser werden wir unter anderem den neuen Jahresbericht der größten Wasserrettungsorganisation der Welt vorstellen, aber auch auf Themen wie den heißen Sommer, Ertrinkungsfälle bei Flüchtlingen sowie unsere Petition "Rettet die Bäder!" näher eingehen.



Die Pressekonferenz wird via Livestream ins Internet übertragen, kann also bequem vom eigenen Schreibtisch aus verfolgt werden.



Das Hauptstatement hält der Präsident der DLRG, Achim Haag, in Begleitung von Frank Villmow, Leiter Verbandskommunikation, und Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG.



Die Pressekonferenz findet statt am Donnerstag, dem 6. Juni 2019, um 11 Uhr, unter http://dlrg.de/bilanz.



Während der Pressekonferenz können über den Chat im Livestream Fragen an die Redner gestellt werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, TV-geeignetes Footage-Material kurzfristig zu bekommen. Darüber hinaus produziert unser Partner TVN aus Hannover für Sie auf Anfrage ganz individuell O-Töne der einzelnen Redner; auch für die Kollegen vom Hörfunk. Schreiben Sie dazu einfach (während oder idealerweise im Vorfeld der Übertragung) eine E-Mail mit Ihren Wünschen an presse@dlrg.de und wir schicken Ihnen anschließend das Material zu.



OTS: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7044 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7044.rss2



Pressekontakt: Pressesprecher der DLRG Achim Wiese, Telefon: 05723-955441 oder mobil: 0170-9096107, achim.wiese@bgst.dlrg.de