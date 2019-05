Bonn (ots) -



Zum heutigen Diversity-Tag schreibt die Austauschorganisation Experiment e.V. unter dem Motto "Wir sind bunt." die "Experiment Challenge 2019" aus. Hiermit sollen Projekte unterstützt werden, die unser Land positiv verändern. Wer eine Idee für ein Projekt hat, das zu einer offenen, toleranten und vielfältigen Gesellschaft in Deutschland beiträgt, kann sich bewerben und bis zu 3.000 Euro für die Umsetzung des Projektes gewinnen. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni 2019.



Die Ideen für die "Challenge" müssen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig ausformuliert oder geplant sein. Sie sollten allerdings konkret genug sein, um wirklich umgesetzt werden zu können. Denkbar wären zum Beispiel ein Gartenprojekt für Kinder und Senior*innen, eine Kunstausstellung zum Thema Transgender oder ein Stadtplan, in dem barrierefreie Freizeitangebote markiert sind.



"Wir sind bunt.", so lautet auch das Jahresmotto des Vereins aus Bonn. Seit mehr als 85 Jahren setzt sich Experiment e.V. für den Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen ein. Ausgehend von der Überzeugung, dass Menschen, die miteinander der Alltag erleben, ein größeres Verständnis für ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten entwickeln, bietet der Verein unter anderem Schüleraustausch, Freiwilligendienste und Gastfamilienaufenthalte in vielen Ländern weltweit an.



"Bei unseren Teilnehmenden und Gastfamilien sehen wir, welche Lernprozesse auf allen Seiten stattfinden, wie Vorurteile überwunden und Barrieren abgebaut werden. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu mehr Frieden und Verständigung. Mit unserer 'Challenge' möchten wir noch mehr Menschen dazu bewegen, sich in Deutschland für eine gute Sache einzusetzen - deshalb möchten wir tolle Projekte finanziell unterstützen. Wir freuen uns auf viele gute Ideen!" so die Geschäftsführerin von Experiment e.V., Bettina Wiedmann.



Alle weiteren Informationen zur "Experiment Challenge 2019" gibt es auf www.experiment-ev.de/challenge2019.



