Vor 50 Jahren schafften Menschen das Unglaubliche: Sie landeten auf dem Mond und setzten erstmals in der Geschichte den Fuß auf einen fremden Himmelskörper. Der Nachrichtensender WELT feiert am 20. und 21. Juli die Entdecker, die das scheinbar Unmögliche wagen. Zum 50. Jahrestag der Apollo-11-Mission der NASA zeigt der Nachrichtensender WELT ein Wochenende lang nonstop die besten Space-Dokumentationen aus seinem Portfolio. Darunter natürlich Sendungen über die Mondlandung und die Geschichte der NASA, aber auch über die neuesten Erkenntnisse der Astrophysik, die wichtigen Entdecker und kühnen Denker der Weltraumforschung und die ambitionierten Zukunftspläne für eine Besiedelung des Mars. Eines der Highlights ist dabei die deutsche Erstausstrahlung der Dokumentation "SpaceX - Projekt Marsrakete". Sie beschreibt den für SpaceX-Gründer Elon Musk und sein Team nervenaufreibenden Start der wiederverwertbaren Schwerlastrakete "Falcon Heavy", deren Nachfolger eines Tages auf dem Roten Planeten landen sollen. Als Moderator führt an diesem Wochenende der Experte Prof. Ulrich Walter durch das Programm. Der Astronaut und Physiker wird am Samstag auch im WELT-Nachrichtenstudio zu Gast sein.



Das WELT-Programm zum Wochenende "50 Jahre Mondlandung" am 20. und 21. Juli auf WELT (Auswahl):



Samstag, 20. Juli 10.00 Uhr: "Stephen Hawking - Visionen eines Genies" (zweiteilige Dokumentation) 15.00 Uhr: "Die geheimen Akten der NASA" (drei Folgen der Doku-Reihe) 20.00 Uhr: "Geschichte der Raumfahrt" (drei Folgen der Doku-Reihe) 23.00 Uhr: "Die Wahrheit über die Mondlandung" (Dokumentation) 00.00 Uhr: "Zum Mond und noch viel weiter - Die Reise der NASA" (Dokumentation)



Sonntag, 21. Juli 12.00 Uhr: "Sputnik vs. Apollo - Der Kalte Krieg um den Mond" (Dokumentation) 15.00 Uhr: "Kolonien im All" (drei Folgen der Doku-Reihe) 18.00 Uhr: "SPACETIME: Luna 2.0 - Die neue Lust am Mond" (Doku-Reihe mit Prof. Ulrich Walter) 19.00 Uhr: "SpaceX - Projekt Marsrakete" (Dokumentation in Deutscher Erstausstrahlung) 20.00 Uhr: "Griff nach den Sternen" (sechs Folgen der Doku-Reihe)



Alle Sendungen im Timeshift auch auf N24 Doku sowie nach Ausstrahlung in der WELT-Mediathek.



