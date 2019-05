Berlin (ots) - Ab sofort können Berlinerinnen und Berliner für sie interessante Projekte mit dem GASAG UmweltEuro unterstützen. Die GASAG spendet dafür 50.000 Euro. Auf www.gasag-umwelt.de können die Projekte für mehr Klima- und Umweltschutz entdeckt werden. Den UmweltEuro für eine Spende erhalten Interessenten über die GASAG.



Die GASAG setzt sich aktiv für eine CO2-neutrale Zukunft ein. Und das auch in dem sie Projekte verschiedener nachhaltiger Berliner Organisationen unterstützt. Mit dem UmweltEuro werden zahlreiche Projekte aus fünf Themenwelten unterstützt. Aus den Bereichen Ressourcen- und Energiesparen, Renaturierung, Tierschutz, Klimaschutz und erneuerbare Energien können Berlinerinnen und Berliner Projekte mit dem Spendengutschein unterstützen.



Zu verschiedenen Anlässen wird die GASAG insgesamt 50.000 EUR über Spendengutscheine verteilen. Mit einem persönlichen Code können Teilnehmer diese an unterschiedliche Projekte weiterverteilen. Damit entscheidet jede Berlinerin und jeder Berliner selbst, welches Projekt in welcher Höhe Spenden erhält. Pro verteiltem UmweltEuro spendet die GASAG einen Euro.



Unter www.gasag-umwelt.de können Sie sich die ausgewählten Projekte ansehen und Ihren Spendengutschein einlösen. Natürlich kann jeder UmweltEuro-Inhaber auch privat über die Spendenplattform spenden. Die Kriterien zur Projektauswahl des voneinander unabhängigen und ehrenamtlich fungierenden Beirats befinden sich ebenfalls auf der Homepage.



