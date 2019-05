Die neue Einrichtung des Unternehmens im Bereich der Sicherheitswissenschaften wendet sich an Hersteller und Zulieferer, die ihre Produkte in Europa und darüber hinaus vertreiben oder als heimische Produzenten in andere Regionen exportieren wollen und ermöglicht deren Zertifizierung analog zu geltenden Standards und Normen. Zu den Teilnehmern der Eröffnungsveranstaltung gehörten neben Vertretern aus der Industrie auch eine Delegation des China Quality Certification Center (CQC).

Die Verbesserung der Energieeffizienz, Verbraucherschutz und Herstellerhaftung gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Private und gewerbliche Nutzer machen zunehmend Prüfsiegel zur Grundlage ihrer Kaufentscheidung. Hersteller von Elektrogroß- sowie Haushaltsgeräten oder Beleuchtungseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, die Sicherheit, die Qualität und die Effizienz ihrer Erzeugnisse entsprechend international geltender Richtlinien nachzuweisen. Das neue Prüflabor ermöglicht es, mittels entsprechend geschultem Personal und einer umfangreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...