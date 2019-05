blockescence plc: Portfoliounternehmen gamigo AG setzt Ihre Wachstumsstrategie erfolgreich fort und zeigt weiteres Umsatz- und EBITDA- Wachstum in Q1 2019 DGAP-News: blockescence plc / Schlagwort(e): Quartalsergebnis blockescence plc: Portfoliounternehmen gamigo AG setzt Ihre Wachstumsstrategie erfolgreich fort und zeigt weiteres Umsatz- und EBITDA- Wachstum in Q1 2019 28.05.2019 / 14:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. blockescence plc: Portfoliounternehmen gamigo AG setzt Ihre Wachstumsstrategie erfolgreich fort und zeigt weiteres Umsatz- und EBITDA- Wachstum in Q1 2019 - Umsatz wächst im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent auf 13,4 Millionen Euro - EBITDA erhöht sich aufgrund von Umsatzwachstum und Skaleneffekten auf 4,0 Millionen Euro (Q1 2018: EUR 2,4 Millionen Euro) - EBIT erhöht auf 1,5 Millionen Euro (Q1 2018: 0,3 Millionen Euro), was einem Anstieg von 453 % entspricht Alle Zahlen in dieser Meldung betreffen konsolidierte Konzernzahlen nach IFRS. Valetta, 28. Mai 2019 - Die gamigo AG, ein Portfoliounternehmen der blockescence plc (WKN: MT0000580101; Symbol: BCK, "blockescence") und einer der führenden Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa, blickt auf ein sehr erfolgreiches erstes Quartal 2019 zurück. Der Konzernumsatz konnte um 39 Prozent auf 13,4 Mio. Euro gesteigert werden (Q1 2018: 9,6 Mio. Euro). Auch das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich deutlich um 70 Prozent auf insgesamt 4,0 Mio. Euro (Q1 2018: EUR 2,4 Millionen). Neben Effizienzsteigerungen, unter anderem durch die voranschreitende Konsolidierung der Datenzentren, zeigt in Q1 2019 auch die Akquisition der Trion Worlds Assets im Oktober 2018 ihren positiven Effekt und erste starke Synergiepotenziale. Die Mehrheit der Spieler, die zuvor Titel von Trion Worlds gespielt hatten, wurden mit den Assets erfolgreich in das gamigo-Portfolio überführt. Einige der ehemaligen Trion-Titel haben es nun auch in die Top 10 MMO's von gamigo geschafft. Ein besonderer Fokus in Q1 2019 lag darauf, die Spiele der gamigo Gruppe mit umfangreichen Content-Updates zu versorgen und somit die Spieler weiter zu binden und zu aktivieren. Alles in allem konnten so aufgrund der Trion-Spiele sowie durch organisches Wachstum wichtige KPIs, wie beispielsweise die "monthly active users" (MAU), deutlich gesteigert werden. Betrug die Anzahl der MAU bei den Top-10-MMO's im Vorjahreszeitraum noch 0,35 Millionen, wuchs die Anzahl im ersten Quartal 2019 um 255 Prozent auf 1,23 Millionen. Die im Q1 2019 vollzogene Erhöhung des Anleihevolumens in Höhe von 10 Millionen Euro verschafft der gamigo Gruppe weiteren finanziellen Handlungsspielraum sowohl für organisches als auch für anorganisches Wachstum. Dass der anorganische Wachstumsweg auch im Jahr 2019 erfolgreich weiterverfolgt wird, zeigt die Akquisition der WildTangent-Assets, einer Spieleplattform mit über 5.000 Spieletiteln und ca. 4 Millionen Nutzern im April 2019. Erste, sich daraus ergebende positive Effekte auf die Zahlen werden schon zum Halbjahr 2019 erwartet. Remco Westermann, CEO der blockescence plc.: "Wir sind mit der Entwicklung der gamigo Gruppe im ersten Quartal 2019 sehr zufrieden. Trotz der typischen saisonalen Negativeffekte im ersten Quartal konnte gamigo substanzielles Umsatz- und EBITDA- Wachstum zeigen und auch unsere wichtigen Spiele-KPIs deutlich steigern. Mit der Erhöhung des Anleihevolumens im ersten Quartal 2019 und der Akquisition der WildTangent Assets im April 2019 haben wir zusätzlich den Grundstein für weiteres Wachstum in den folgenden Quartalen gelegt." Der Q1 Bericht steht ab heute auf der Homepage der gamigo AG im Investoren-Bereich unter: https://corporate.gamigo.com/investoren/ zur Verfügung. Über blockescence plc (zukünftig 'Media and Games Invest plc'): blockescence (zukünftig 'Media and Games Invest plc') ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der blockescence wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Die wichtigste Beteiligung ist die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, woran Media and Games Invest 38 % der Anteile und 53 % der Stimmrechte hält. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. Disclaimer Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von blockescence oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der blockescence und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder blockescence noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 