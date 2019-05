Mladá Boleslav (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- SKODA unterstützt die tourende Show ,TORUK - The First Flight' als offizieller Automobilpartner - Mehr als 200 Millionen Zuschauer haben den Cirque du Soleil bisher besucht - SKODA und Cirque du Soleil® begeistern Fans weltweit mit cleveren Ideen und Innovationsgeist



SKODA begleitet den Cirque du Soleil® vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 zu seiner Show ,TORUK - The First Flight' in Tschechien. Im Rahmen ihrer Europa-Tournee sind die Künstler des Cirque du Soleil® bereits in Deutschland, Großbritannien und in der Schweiz aufgetreten. Die Inspiration für das innovative Arenaspektakel liefert der Kinohit ,AVATAR' von Starregisseur James Cameron.



Vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 gastiert der Cirque du Soleil® mit ,TORUK - The First Flight' in Tschechien. Die Heimat von SKODA ist das 25. Land, in dem das weltbekannte Unterhaltungsunternehmen diese Show präsentiert und Prag die 99. Stadt. Das Team besteht aus 112 Mitwirkenden aus 25 Ländern, darunter allein 43 professionelle Artisten. Die Inspiration für das innovative Arenaspektakel liefert der Kinohit ,AVATAR' von Starregisseur James Cameron. Das Live-Erlebnis versetzt den Zuschauer in die fantastische Welt von Pandora, wo die Handlung Jahrtausende vor den in ,AVATAR' dargestellten Ereignissen spielt. Die Mischung aus fesselnder Akrobatik, cineastischen Projektionen, Puppenspiel und Bühnendramaturgie verspricht ein einzigartiges Schauspiel. SKODA begleitet die Tournee als offizieller Automobilpartner.



Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Das mitreißende Entertainment des Cirque du Soleil® ergänzt unser langjähriges Engagement in den Bereichen Radsport, Motorsport und Eishockey perfekt. Unsere Partnerschaft eröffnet uns zahlreiche Möglichkeiten für unsere Markenkommunikation. Mit der Präsenz im Sport stärken wir vor allem unsere Markenbekanntheit und mit den sinnlichen Erlebnissen im Cirque du Soleil® berühren wir darüber hinaus viele Menschen emotional.



Die zunächst bis 2021 ausgelegte Partnerschaft mit dem Cirque du Soleil® eröffnet SKODA zahlreiche Wege, um Millionen potenzielle Kunden zu erreichen. Der Cirque du Soleil® hat eine globale Fangemeinde mit rund zehn Millionen Social Media-Nutzern und zieht jedes Jahr mehr als elf Millionen Live-Zuschauer weltweit in seinen Bann. Als eines der führenden Live-Entertainment-Unternehmen steht der Cirque du Soleil® für eine enorme Vielfalt an künstlerischen Kreationen - von Weltklasseakrobatik über eindrucksvolle Choreografien bis zu unvergesslichen Shows. Seit mehr als 20 Jahren begeistert das Unternehmen auch zahlreiche Besucher in der Unterhaltungsmetropole Las Vegas.



Seit der Gründung 1984 präsentierte der Cirque du Soleil® seine beeindruckenden Produktionen in rund 450 Städten in 60 Ländern - mehr als 200 Millionen Zuschauer saßen bereits im Publikum. Aktuell tourt der Cirque du Soleil® mit 22 unterschiedlichen Show-Programmen rund um den Globus. SKODA AUTO ist dabei offizieller Partner in den europäischen Schlüsselmärkten des Unternehmens. Viele davon finden in wichtigen SKODA Märkten in Europa statt. Darüber hinaus gastiert das Unterhaltungsunternehmen auch in China, dem größten Einzelmarkt des Autoherstellers. In all diesen Ländern erreicht SKODA durch diese Markenkooperation zahlreiche mögliche Kunden.



SKODA ist auf allen Kommunikationskanälen des Cirque du Soleil® prominent vertreten, beispielsweise in TV-Spots und auf der Cirque du Soleil®-Internetpräsenz. Die bis 2021 vereinbarte Partnerschaft umfasst darüber hinaus großflächige Marketingkampagnen sowie spezielle VIP-Erlebnisse wie Backstage-Führungen, Meet and Greets mit den Künstlern und Werbemöglichkeiten.



Für beide Unternehmen stehen die Menschen im Mittelpunkt ihres Handelns - und beide bereichern deren Leben durch kreative Ideen. Der Cirque du Soleil® hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seinen Darbietungen die Fantasie anzuregen und alle Sinne anzusprechen. Auch SKODA will mit seinen Modellen begeistern. Mit expressivem Fahrzeugdesign und modernen Konnektivitätsfeatures schafft der Hersteller Autos, die sich ideal in den modernen Lifestyle der Menschen einfügen.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Telefon: +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de