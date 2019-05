Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Reduce" mit einem Kursziel von 220 dänische Kronen belassen. Das oral einzunehmende Diabetesmittel Semaglutid könnte bis Ende 2019 die US-Zulassung erhalten, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele Marktakteure befürchteten jedoch, dass sich daraus Kannibalisierungseffekte für den dänischen Insulinhersteller ergeben könnten./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2019 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-05-28/14:22

ISIN: DK0060534915