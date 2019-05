Original-Research: DEAG Deutsche Entertainment AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu DEAG Deutsche Entertainment AG Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment AG ISIN: DE000A0Z23G6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.05.2019 Kursziel: 5,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Guter Jahresstart im traditionell schwachen ersten Quartal DEAG hat gestern vorläufige Q1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt. Starkes Erlöswachstum auf adjustierter Ebene: Der Umsatz ging in Q1 leicht um 5,4% auf 25,5 Mio. Euro zurück. Allerdings ist dies einzig auf die Entkonsolidierung der Raymond Gubbay Ltd. zurückzuführen, die DEAG in Q3 2018 veräußerte. Adjustiert um den RGL-Umsatzbeitrag aus dem Vorjahr (6,5 Mio. Euro) stiegen die Erlöse mit 24,0% stark an. Dieses hohe organische Wachstum führen wir insbesondere auf einen sehr erfolgreichen Verlauf der Harry Potter-Ausstellung in Potsdam sowie diverse Disney on Ice-Veranstaltungen zurück. Ebenso dürften die Christmas Garden-Events, die bis in den Januar hineinreichen, sowie auch das Ticketing zur positiven Entwicklung beigetragen haben. Überproportionale Ergebnisentwicklung setzt sich fort: Das Erlöswachstum durch die genannten Events aus den Bereichen Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sowie der hochprofitable Ticketverkauf über die eigene Plattform ??zMyTicket" führten zu einer überproportionalen Entwicklung des EBITDAs (+25,0% auf 1,0 Mio. Euro). Ebenfalls positiv dürfte hier auch die erstmalige IFRS 16-Anwendung mitgewirkt haben. Wenngleich DEAG im Rahmen der vorläufigen Berichterstattung noch keine Auskünfte zum Periodenüberschuss gegeben hat, gehen wir im Jahresvergleich aufgrund des erhöhten Zinsaufwands in Folge der Ende 2018 begebenen 20 Mio.-Euro-Anleihe von einer etwas schwächeren Bottom-Line aus. Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie konkretisiert: Vor dem Hintergrund einer aussichtsreichen Pipeline bestätigte DEAG die Jahresziele (??zUmsatz und EBITDA moderat über Vorjahr"). Der bereits von uns für Ende H1 in Aussicht gestellte positive Newsflow durch die Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie scheint kurz bevorzustehen. Nach Angaben des Vorstands befindet sich DEAG in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen mit Targets in den drei Kernmärkten Deutschland, Schweiz und UK. Aber auch der Veranstaltungskalender für das zweite Quartal ist mit Events im Bereich Rock/Pop sowie Classics + Jazz (u.a. Tokio Hotel, Lenny Kravitz, KISS, Till Brönner oder Anna Netrebko & Yusif Eyvazov) gut gefüllt, sodass auch weiterhin mit organischem Wachstum zu rechnen ist. Darüber hinaus wird DEAG ab dem Sommer 2019 die bereits Anfang des Jahres angekündigte Zusammenarbeit mit dem Schweizer Ticketing Software-Anbieter SecuTix umsetzen. Dadurch kommen neueste Technologien wie u.a. Blockchain und ??zDynamic Pricing" zum Einsatz. Ziel ist es, nutzerfreundliche Prozesse zu unterstützen, die Customer Journey zu optimieren sowie den Schwarzmarkt zu unterbinden. Wir erwarten durch verbesserte Kostenstrukturen deutliche Einsparungen (MONe: 0,5 Mio. Euro), die sich ab H2 auch in der GuV bemerkbar machen sollten. In diesem Zusammenhang finden wir auch die Anfang April gemeldete Schwellenüberschreitung (>5%) von Michael Novogratz erwähnenswert. Herr Novogratz könnte mittelfristig nicht nur als Finanzinvestor auftreten, sondern DEAG auch mit seiner Expertise im Bereich Blockchain strategisch unterstützen. Fazit: Vor dem Hintergrund der erfreulichen operativen Entwicklung in Q1 und des u.E. kurz bevorstehenden positiven Newsflows durch eine Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 5,50 Euro. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18193.pdf

