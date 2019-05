Neben dem Umsatz wuchs auch die Zahl der Mitarbeiter von 220 auf 230 (4,5 %). Wesentliche Faktoren für den Zuwachs auf der Personalseite waren die Eröffnung eines Sales-Büros in Shanghai, mit dem Fraba auf die starke Nachfrage in China reagiert, sowie eine weitere Aufstockung des Entwicklerteams im zentralen F&E-Zentrum in Aachen, das eng mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule und weiteren nationalen und internationalen Partnern aus den Bereichen ‚Applied Engineering & Applied Electronics' kooperiert. "Auch im letzten Jahr haben wir wieder rund 10% unseres Umsatzes in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...