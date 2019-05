Finanzprofessor Josef Zechner aus Wien sieht belegt, dass börsengehandelte Indexfonds die Finanzmärkte unsicherer machen.

Herr Professor Zechner, Indexfonds sind kostengünstig, jederzeit handelbar und immer so gut wie der Markt. Ihr Vermögen wächst rasant.Genau darin liegt die Gefahr. Im Vergleich zum gesamten US-Aktienmarkt ist das Vermögen zwar noch überschaubar. Aber an hektischen Börsentagen tragen sie fast 40 Prozent des Handels.

Woran liegt das?Bei börsengehandelten Indexfonds, ETFs, ist der Anteil spekulativer Anleger deutlich höher als bei anderen Investmentfonds. Pro Quartal werden im Schnitt 45 Prozent aller ETFs in Wertpapierdepots umgeschlagen. Bei einzelnen Aktien sind es nur 14 Prozent. ETFs werden vor allem von Profis stark gehandelt, auch im Sekundentakt. Obwohl Profis nur 40 Prozent der ETFs halten, machen sie 80 Prozent vom Handelsumsatz.

Mit welchen Folgen für den Markt?Aktien, die in einen der großen Indizes, aufsteigen, schwanken danach stärker als vorher. Je höher das Gewicht im Index ist, desto größer ist der Effekt. Indexfonds können also das Risiko für Anleger erhöhen. Gleichzeitig sind diese Aktien untereinander stärker korreliert. So wird die Leistung einzelner Unternehmen verwässert. Quartalsergebnisse schlagen nicht mehr voll auf den Börsenkurs durch.

Die Theorie ist nicht neu. Lässt sich das auch wissenschaftlich belegen?Ja, so haben die Wissenschaftler Zhi Da und Sophie Shive 2018 ...

