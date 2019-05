=== *** 07:05 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:30 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 1Q, Berlin 08:00 DE/Destatis, Vierteljährlicher Tarifindex 1Q *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Berlin 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 1H, Zwingenberg *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-1,9% gg Vj 08:45 FR/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 AT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) 09:00 DE/Bundesbank, Zahlungsverkehrssymposium, u.a. Rede von Präsident Weidmann und von EZB-Direktor Mersch (09:30), Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -8.000 gg Vm zuvor: -12.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 4,9% zuvor: 4,9% *** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, PK zum Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt 10:00 DE/LEG Immobilien AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Kuka AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, HV, Bad Vilbel 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV, München 10:00 DE/QSC AG, HV, Köln 10:00 DE/MLP SE, HV, Wiesloch 10:30 DE/Indus Holding AG, HV, Köln 10:30 DE/Leifheit AG, HV, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/DFS Deutsche Flugsicherung und Deutsche Telekom, PK zum Thema Drohnen, Frankfurt 11:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, HV, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Stratec SE, HV, Pforzheim *** 15:00 DE/SPD-Fraktion, Sondersitzung, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Abacus Medicine A/S, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - GB/Londoner Gericht, Entscheidung über Klage gegen Boris Johnson wegen falscher Angaben während der Brexit-Kampagne ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

