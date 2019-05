EUR/USD Tageschart Der EUR/USD befindet sich in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. Die Gemeinschaftswährung notiert knapp unter 1,1200. EUR/USD 4-Stundenchart Der EUR/USD fand in der Nähe der 1,1180 und dem 50-SMA eine Unterstützung. EUR/USD 30-Minutenchart Der EUR/USD notiert in einer schmalen Range zwischen 1,1180 und 1,1220. Der Markt ...

