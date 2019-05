Mainz (ots) - Woche 22/19 Mittwoch, 29.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015



6.25 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015



7.10 Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy Lamplugh Großbritannien 2015



7.55 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015



8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 Auf Verbrecherjagd - Spur der Verwüstung Großbritannien 2015



9.20 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin Großbritannien 2015



10.05 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit



( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015



21.40 ZDF-History Promifamilien - reich und berühmt - aber auch glücklich? Deutschland 2018



22.25 ZDF-History Steffi Graf - ein deutscher Weltstar Deutschland 2019



23.05 ZDF-History Die Sixties ... gute Zeiten, wilde Zeiten! Deutschland 2019



23.50 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018



0.35 heute journal



1.05 Milliardengeschäft Porno - Internet-Sex ohne Jugendschutz? Deutschland 2019



1.50 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015



2.30 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017



3.15 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018



4.00 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )







Woche 22/19 Freitag, 31.05.



Bitte Programmänderungen beachten:



1.15 Kosmonauten - Helden im All Sputnik und Gagarin Großbritannien 2014



"One Strange Rock - Unsere Erde: Schutz" entfällt 2.00 Kosmonauten - Helden im All Die erste Raumstation Großbritannien 2014



"One Strange Rock - Unsere Erde: Ursprung" entfällt 2.45 Das größte Abenteuer der Menschheit Geheimnisse des Apollo-Programms Deutschland 2015



"One Strange Rock - Unsere Erde: Überleben" entfällt 3.30 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018



"One Strange Rock - Unsere Erde: Flucht" entfällt 4.15 Baikonur - Die Eroberung des Weltraums Russlands Tor ins All Deutschland 2014



"One Strange Rock - Unsere Erde: Leben" entfällt 4.45 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018



"One Strange Rock - Unsere Erde: Außerirdische" entfällt



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121