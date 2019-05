Der tschechische Präsident Milos Zeman hat US-Kritik an der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nordstream 2 zurückgewiesen. Er sehe "überhaupt keinen Grund", warum sich der "große Bruder auf der anderen Seite des Ozeans" zu Sinn und Zweck der Pipeline äußern sollte, erklärte der 74-Jährige der Agentur CTK zufolge am Dienstag in Prag. Nordstream 2 soll russisches Erdgas durch die Ostsee nach Deutschland bringen.

Die USA sehen in dem Projekt eine Gefahr für die Energiesicherheit. Sie haben daher neue Sanktionen angedroht. Flüssiggaslieferungen aus den USA sind für Zeman keine Alternative: "Der Preisunterschied ist zu groß, um über ihn hinwegzusehen", sagte das Staatsoberhaupt. Andere mitteleuropäische Staaten wie Polen kritisieren die Pipeline Nordstream 2. Sie fürchten, beim Energietransport umgangen zu werden./hei/DP/stw

