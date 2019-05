Mithilfe von Lekkerland will Rewe das Sortiment von To-go-Läden erweitern. Gemeinsam mit Aral bietet Rewe Snacks und Fertiggerichte an Tankstellen an.

Der Handelsriese Rewe will den Fachgroßhändler Lekkerland übernehmen und damit sein Geschäft mit Fertig-Snacks für eilige Verbraucher stärken. Rewe wolle Lekkerland komplett kaufen, teilte der Kölner Konzern am Dienstag mit.

"Die Unterwegsversorgung zählt zu den Bereichen mit den größten Wachstumsperspektiven im Lebensmittelhandel", hieß es zur Begründung. Nicht nur junge Menschen kauften und verzehrten Mahlzeiten und Snacks immer öfter unterwegs, sagte Rewe-Chef Lionel Souque. Die Kombination von Rewe und Lekkerland sei ein "Erfolgsrezept für die Zukunft in einem wichtigen Segment des Lebensmittelmarktes". Auch die Logistik Lekkerlands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...