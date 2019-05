BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Eintreffen zum EU-Sondergipfel ihre Unterstützung für den CSU-Politiker Manfred Weber für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten bekräftigt und die übrigen Staats- und Regierungschefs dazu aufgerufen, sich bei ihren Beratungen handlungsfähig zu zeigen.

"Ich werde heute Abend appellieren, dass wir Handlungsfähigkeit beweisen müssen, denn es ist ja so, dass wir möglichst bis zum Zusammentritt des Parlaments einen Vorschlag unterbreiten sollten", sagte Merkel in Brüssel. "Dafür haben wir noch viel Zeit, die Gespräche zu führen", betonte sie aber auch. Der reguläre Rat zum Beispiel finde Ende Juni statt. "Insofern wird das heute ein erster Austausch sein", meinte die Kanzlerin.

Als Mitglied der konservativen "EVP-Familie" werde sie sich dabei für Weber als Kommissionschef einsetzen, für den in der großen Koalition in Berlin allerdings "naturgemäß" nicht alle Partner seien. Merkel appellierte aber auch an die europäischen Parteienfamilien, bei der Besetzung des Spitzenpostens einen guten Umgang miteinander zu führen. Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

