"Wir mussten alle umdenken", so im neuen AKTIONÄR TV. Lange Jahre galten Brennstoffzellen-Fahrzeuge schlicht als zu teuer - eine Lösung war nicht in Sicht. Doch neue Projekte wie die DHL-Transporter bringen die Wasserstofftechnologie plötzlich auf Augenhöhe mit einem Diesel-Van. Ein großer Faktor: Bei einer angenommenen 100-Prozent-Abdeckung durch alternative Energien bis 2030 fällt automatisch immer wieder eine enorme Menge überschüssiger Strom an - aus dem Wasserstoff gewonnen werden kann. Vor allem bei Anwendungen, bei denen das Gewicht (einer schweren Batterie) zum Faktor wird, spielt die Brennstoffzelle ihre attraktiven Vorteile aus - wie bei Drohnen, die dank Wasserstoff mehr transportieren und drei Mal so weit fliegen können. Mehr dazu im neuen AKTIONÄR TV mit Cornelia Eidloth:

