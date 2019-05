Frankreichs Präsident will verhindern, dass Manfred Weber EU-Kommissionspräsident wird. Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel wird die Kanzlerin dagegen halten.

Wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag zum EU-Gipfel nach Brüssel reist, dann will er sich profilieren. Macron plant nichts Geringeres als einen Sieg über Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er will die Personalie Manfred Weber (CSU) verhindern. Dabei geht es ihm nicht nur um die Besetzung des Topjobs in der EU-Kommission. Macron will seinen Landsleuten zeigen, wer in Europa die Macht hat. Nach seiner knappen Wahlschlappe vom Sonntag kommt Macron ein glanzvoller Auftritt auf der europäischen Bühne gerade recht.

Die Kanzlerin, das zeichnet sich schon vor dem Abendessen ab, wird entschlossen Widerstand leisten. "Weber heute zu opfern, ist keine Option", heißt es in EU-Kreisen. Merkel hat aus mehreren Gründen Interesse, Weber erst einmal zu stützen. Würde sie den Spitzenkandidaten fallen lassen, würde ihr das die Schwesterpartei CSU als Verrat auslegen. Innenpolitisch würde sie sich in eine schwierige Lage bringen.

Andererseits verhilft ihr Webers - wenn auch nicht sehr glanzvoller - Wahlsieg zu Stärke in den anstehenden Verhandlungen um die Topjobs in der EU. Weber führt die weiterhin größte Fraktion im Europäischen Parlament an, gegen die keine Mehrheit gebildet werden kann. Merkel muss sich also aus taktischen Gründen erst einmal für Weber stark machen. Auch, wenn sie selbst skeptisch ist, ob er am Ende die Nachfolge von Jean-Claude Juncker antreten wird.

