Die ausgezeichnete Dissertation trägt den Titel "Correlation of Elastomer Structures and Stress-Strain Amplification Mechanisms in Reinforced Rubber Nanocomposites" und entstand im Rahmen einer vom Luxembourg National Research Fund (FNR) geförderten Public-Private-Partnerschaft. Diese verknüpft die Reifenfirma Goodyear, das Leibniz- Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF), die Technischen Universität Dresden (TUD) sowie das Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros des CSIC in Madrid, Spanien.

Promotionspreis für Forschung in der Reifenentwicklung

In ihrer Arbeit hat Basterra Beroiz an der Aufklärung der Zusammenhänge zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...