Berlin (ots) - 15 hervorragende Schulen haben es in die Endrunde des Deutschen Schulpreises 2019 geschafft. Sie stammen aus Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland. Alle nominierten Schulen kommen mit einer Delegation am 5. Juni 2019 zur Preisverleihung in das ewerk Berlin. Dort entscheidet sich, welche sechs Schulen die begehrte Auszeichnung mit nach Hause nehmen.



Die Moderatoren Eva-Maria Lemke vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und Lennert Brinkhoff vom Südwestrundfunk (SWR) begrüßen die Nominierten und Gäste in Berlin und führen durch die Veranstaltung. Prof. Dr. R. Alexander Lorz, Hessischer Kultusminister und Präsident der Kultusministerkonferenz, übergibt den Preis für die Schule des Jahres 2019.



Der rbb überträgt die Preisverleihung live im rbb Fernsehen am Mittwoch, 5. Juni 2019 ab 13.10 Uhr und auf phoenix ab 14.00 Uhr.



Der Deutsche Schulpreis ist eine Initiative der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung in Kooperation mit der ARD und DIE ZEIT Verlagsgruppe. Er ist der höchstdotierte Wettbewerb für Schulen in Deutschland. Die Schule des Jahres 2019 erhält 100.000 Euro, fünf weitere Preisträger werden mit jeweils 25.000 Euro ausgezeichnet. Schirmherr ist Manuel Neuer.



