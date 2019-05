Tesla will von seinen Kunden wissen: Was tippt ihr, kostet das Model 3 künftig in China? Die Auflösung gibt es am 31.Mai - für diesen Tag wurde in China eine News angekündigt. Derweil will Bloomberg schon jetzt erfahren haben, dass das Model 3 zwischen "43.400 und 50.700 Dollar" kosten soll. Ob dieser Preis attraktiv genug ist, für große Nachfrage zu sorgen, ist auch vom Umfeld abhängig. Eine Indikation dafür gab heute der Rivale NIO. Die Verkaufszahlen im Q1 waren trotz "Förderkurzungen, schwächerer Wirtschaft, wachsender Konkurrenz" besser als erwartet. Doch zu denken gibt der Ausblick: "Das zweite Quartal", so NIO, "ist noch herausfordernder als das 1. Quartal." Der Automarkt in China bleibe angespannt - und die Konkurrenz nehme weiter zu, wozu aufgrund des Baus der Gigafactory in China auch immer mehr Tesla zählt.

