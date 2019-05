Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA89785C1077 True Leaf Medicine International Ltd. 28.05.2019 CA89785F1009 True Leaf Medicine International Ltd. 29.05.2019 Tausch 1:1

BMG393381014 Global Brands Group Holding Ltd. 28.05.2019 BMG393381196 Global Brands Group Holding Ltd. 29.05.2019 Tausch 10:1

AU000000POH7 Avecho Biotechnology Ltd. 28.05.2019 AU0000047441 Avecho Biotechnology Ltd. 29.05.2019 Tausch 1:1

KYG750041041 Renhe Commercial Holdings Co. Ltd. 28.05.2019 KYG750041207 Renhe Commercial Holdings Co. Ltd. 29.05.2019 Tausch 10:1

CA15643T2065 Centurion Minerals Ltd. 28.05.2019 CA15643T3055 Centurion Minerals Ltd. 29.05.2019 Tausch 6:1