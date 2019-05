Zug - Seit 2018 baut WWZ die Leistungsfähigkeit ihrer Telekomnetze im Kanton Zug aus. Damit werden bald flächendeckend Internetgeschwindigkeiten von 1 Gbit/s und mehr verfügbar sein. Nach Zug, Steinhausen und Cham sind die Arbeiten nun auch in Hünenberg und Hünenberg See abgeschlossen. In diesen Tagen beginnt WWZ mit dem Ausbau ihrer Glasfaserkabelnetze in Risch, Rotkreuz...

