Aufruhr in Chinas Finanzsektor: Peking übernimmt wegen "ernsthafter" Kreditrisiken die Kontrolle über die Baoshang Bank. Der Schritt belastet den Finanzmarkt.

Die erste Übernahme einer Bank durch die chinesische Regierung seit mehr als zwei Jahrzehnten beunruhigt die Investoren. Dieser Schritt hat die Finanzierungskosten für kleinere chinesische Banken in die Höhe getrieben und den Duck auf deren Aktienkurse erhöht.

Dabei werden diese Papiere bereits zu Tiefstkursen gehandelt. So verzeichnet ein aus den in Hongkong börsennotierten chinesischen Banken gebildeter Index im Mai seinen größten monatlichen Verlust in diesem Jahr.

Am Freitag hatten die Regulierungsbehörden die Kontrolle über die Baoshang Bank übernommen und als Begründung "ernsthafte" Kreditrisiken genannt. Die kleine Geschäftsbank mit Sitz in Baotou in der Inneren Mongolei stand schon länger im Visier der Behörden. Bereits im August 2013 wurde die Bank von den Aufsichtsbehörden zwei Jahre lang vom Anleihehandel ausgeschlossen.

Baoshang war Teil des Investmentkonglomerats unter der Führung des Finanzierers Xiao Jianhua, bekannt als die Tomorrow Group, die bereits von chinesischen Beamten untersucht wird, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Informationen von mit der Untersuchung vertrauten Personen berichtet.

Der Fall von Baoshang hat seine Wurzeln in Transaktionen außerhalb der regulären Handelsbücher (off-loan-book transactions). Dadurch versuchen Chinas kleine Banken die Regeln der Aufsichtsbehörden zu umgehen, die ...

