Marc Fielmann, der Sohn des Firmengründers, ist neuer Chef des Brillenhändlers. Er steht für Modernisierung und will so auch das Wachstum stärken.

Auf Günther folgt Marc - und damit soll eine neue Ära für den Brillenhändler Fielmann anbrechen. Günther Fielmann hat die gleichnamige Optikerkette gegründet und 1994 an die Börse gebracht.

Sein 29-jähriger Sohn, der Anfang Mai seine erste Pressekonferenz abhielt, will der Firma mit seiner "Vision 2025", zu der auch das beliebte Thema "Digitalisierung" gehört, zu einem Wachstumsschub verhelfen. Investoren und Analysten werden sehr genau beobachten, ob ihm das gelingt. Zum Teil sehen sie deutlichen Nachholbedarf bei der Modernisierung der Firma.

Marc Fielmann plant in verschiedenen Bereichen große Veränderungen. Demnächst kann der Kunde seine Brille online anprobieren. Dafür entwickelte das französische Unternehmen "Fitting Box" eine 3D-Technik mit Gesichtserkennung. Der Kunde schaut in eine Kamera, und auf dem Bildschirm, der wie ein virtueller Spiegel funktioniert, kann er sich selbst betrachten. So kann er digital verschiedene Brillengestelle aufsetzen.

Bereits 2018 erwarb die hundertprozentige Tochtergesellschaft Fielmann Ventures GmbH eine zwanzigprozentige Beteiligung an "Fitting Box". Momentan testet der Konzern solche 3D-Anproben in Österreich. "In Deutschland sollen diese Erneuerungen noch im laufenden Geschäftsjahr eingeführt werden", sagt Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Er glaubt: "Eine neue Ära der Fielmann-Gruppe hat begonnen."

Die Onlineanprobe für Brillen ist entscheidend dafür, dass Bosse die Aktie zum Kauf empfiehlt: "Ein spannendes Thema, bei dem Fielmann Nachholbedarf hat." Die Optikerkette will zudem effizienter werden. Dafür führt der Branchenprimus eine Funktion für die Online-Terminvergabe ein.

Bosse findet diese Strategie längst überfällig: "Die Kunden erwarten ein integriertes Online-offline-Angebot, das es ihnen beispielsweise ermöglicht, Brillenfassungen online auszuwählen, auszuprobieren und zu reservieren." Kürzere Wartezeiten sollten das Ergebnis sein.

Kritiker sehen allerdings ein Risiko bei der Entwicklung eines Onlineshops. So gibt eine Analyse der DZ Bank zu bedenken, dass eine "steigende Transparenz bei Brillenpreisen durch Omni-Channel-Geschäftsmodelle" auf das Unternehmen zukomme. Bedeutet: Kunden können zukünftig online leichter die Preise mit denen anderer Anbieter, wie zum Beispiel Apollo Optik, vergleichen. Das Geldinstitut empfiehlt den Titel zum Verkauf und senkte das Kursziel von 57 auf 52 Euro.

Die britisch-asiatische Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...