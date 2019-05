BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Treffen des Klimakabinetts haben Umweltverbände Druck auf die Regierung gemacht. Die Klimaallianz forderte von der großen Koalition, sich der französischen Initiative zur Klimaneutralität im Jahr 2050 anzuschließen.

"Angela Merkel hat dies in ihrer Rede beim Petersberger Klimadialog in Aussicht gestellt. Nun sollte die Kanzlerin ihren Worten Taten folgen lassen", sagte Christiane Averbeck, Geschäftsführerin der Klima-Allianz Deutschland, einem Bündnis von über 120 Organisationen und Verbänden. Es gelte, dass Deutschland und Europa die eigenen Klimaschutzziele in Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen bringen können. "Aktuell gehört Deutschland zu den wenigen Bremsern in Europa. Es ist höchste Zeit die Blockadehaltung aufzugeben", forderte Averbeck.

Die Sitzung des Klimakabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin findet am Mittwoch nach einem stürmischen Wochenende und Start in die Woche statt. Bei den Europawahlen in Deutschland hat nach Angaben von Wahlforschern der Klimaschutz eine zentrale Rolle gespielt und Wähler von den Regierungsparteien hin zu den Grünen getrieben. Die Umweltpartei wurde erstmals zweitstärkste Kraft und gewann 20,5 Prozent der Stimmen, nur 8,4 Prozentpunkte weniger als die Union. Die SPD landete nur noch bei 15,8 Prozent.

Zeit der unsicheren Versprechen ist für Grüne vorbei

Auch die Grünen mahnten die Bundesregierung vor der Kabinettssitzung zur Eile und forderten konkrete Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele. "Die Zeit der unsicheren Versprechen ist vorbei", betonte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter im Gespräche mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Jetzt geht's um konkrete, schnelle Schritte: den raschen Kohleausstieg, den Umstieg auf Elektromobilität und den Einstieg in eine nachhaltige Landwirtschaft."

Innerhalb der Koalition wird gestritten, wie die mit der EU verbindlich vereinbarten Klimaziele erreicht werden können. Klar ist nur, dass in diesem Jahr Gesetzespakete verabschieden werden sollen, wie Deutschland bis 2030 wie versprochen 55 Prozent weniger Ausstoß an den klimaschädlichen Treibhausgasen gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 erreichen kann.

Bis Mittwoch sollen die für Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft zuständigen Minister Maßnahmen vorlegen, wie sie diese Ziele verbindlich erreichen wollen. Falls Deutschland es nicht schafft, den Kohlendioxidausstoß wie versprochen zurückzufahren, drohen Milliardenstrafen aus der EU. Bislang sind nur wenige konkrete Maßnahmen bekannt, wie beispielsweise das grüne Licht für E-Roller.

Druck auf das Verkehrsministerium

Besonders das Verkehrsministerium muss liefern, weil hier in den vergangenen Jahren der CO2-Austoß zugenommen hat. Das liegt zum Teil an dem erhöhten Transitaufkommen auf Deutschlands Autobahnen, aber auch an den schweren SUV-Modellen, die viel Sprit schlucken.

Aber im Vorfeld gab es auch Kritik an dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Ministerin Julia Klöckner ist von Umweltschützern zur Reduktion der Tierbestände aufgefordert worden.

In der Union zeigte man sich auch darüber verärgert, dass Schulze am Montag einen noch nicht abgestimmten Entwurf für das erste Klimaschutzgesetz bereits in die Ressortabstimmung gegeben hat. Die Ministerin hatte den Entwurf im Februar dem Kanzleramt vorgelegt. Von dort war keine offizielle Antwort zum Entwurf erfolgt. Am Montag schickte die Ministerin schließlich den Entwurf in die Ressortabstimmung, da sie bislang keine Rückmeldung bekommen habe und die Zeit eile.

Aber auch innerhalb der SPD gibt es Unstimmigkeiten zwischen dem kohlefreundlichen Flügel und Ministerin Schulze, die aufs Tempo drückt. In der Union wird wiederum eine zu hohe Belastung der Wirtschaft befürchtet, da Deutschland mitten in der Energiewende sei und Energie bezahlbar bleiben und Arbeitsplätze gesichert werden müssen.

Gestritten wird in der Koalition auch, wie man die Bevölkerung zu Emissionseinsparungen bewegen kann. In der SPD wird das Modell einer CO2-Steuer favorisiert, die wiederum bei weiten Teilen der Union auf Skepsis stößt. Dort wird befürchtet, dass dies eine Steuererhöhung auf Umwegen sei.

