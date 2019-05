Die Aktionäre der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sollten «kein Club einer privilegierten Minderheit» sein, forderte Klaus J. Stöhlker an deren jüngster Generalversammlung. Als Redner gehört der Schweizer PR-Haudegen offensichtlich dazu, aber was will er uns damit sagen?

Der Beitrag Seid verschwunden, ihr Milliarden erschien zuerst auf Tichys ...

Den vollständigen Artikel lesen ...