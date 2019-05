Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der größte Binnenhafen der Welt liegt im Ruhrpott. Diesen Kosmos zwischen Kapitänen und Hafenarbeitern, Schiffen und Containern nimmt am Freitag, 31. Mai 2019, 12.10 Uhr, "drehscheibe intensiv" im ZDF unter die Lupe. In "Der Duisburger Hafen - Faszination zwischen Ruhr und Rhein" führt "drehscheibe"-Moderatorin Babette von Kienlin durch diese besondere Welt zwischen Schiffen und Schimanski-Erinnerungen.



Pro Jahr werden im Duisburger Hafen mehr als 20.000 Schiffe und 25.000 Züge abgefertigt, Millionen von Containern mit Waren werden auf dem 1500 Hektar großen Gelände umgeschlagen. Dort treffen Kapitäne, Seelsorger, Hafenarbeiter, Zollamtsinspekteure auf Kneipenwirte und Werftinhaber. Für sie alle ist der Hafen Teil ihres Lebens, sie sorgen dafür, dass Schiffe fahren, Container bewegt werden, Waren an ihr Ziel gelangen, Touristen sich auf einer Bootstour entspannen können oder das Feierabendbier frisch gezapft wird. Der knapp 50-minütige Film von Laura Hohmann und Bernd Reufels bietet eine intensive Erkundung der "Hafenstadt" im Ruhrpott.



Die "drehscheibe" ist montags bis freitags um 12.10 Uhr im ZDF zu sehen. Das knapp 50-minütige Magazin, in der Regel im Wechsel moderiert von Babette von Kienlin und Tim Niedernolte, bietet Informationen über die Ereignisse des Tages und ihre Auswirkungen auf den Alltag der Menschen, insbesondere aus Deutschland und aus der Perspektive der Regionen.



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/drehscheibe



https://drehscheibe.zdf.de



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121