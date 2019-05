Highlight-Gruppe nach drei Monaten im Plan DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Highlight-Gruppe nach drei Monaten im Plan 28.05.2019 / 17:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Konzernumsatz um 36,5% auf 116,7 Mio. CHF angestiegen * Konzernperiodenergebnis bei -4,5 Mio. CHF * Jahresprognose bestätigt Umsatz und Ergebnisse der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Quartal 2019 im Rahmen der Erwartungen. Konzernentwicklung im ersten Quartal 2019* * Der Konzernumsatz lag mit 116,7 Mio. CHF um 31,2 Mio. CHF über dem Vergleichswert des ersten Quartals 2018. Der Zuwachs resultiert einerseits aus der Erstkonsolidierung der Constantin Medien AG zum 31. März 2018 (28,1 Mio. CHF) und andererseits aus höheren Umsätzen der Segmente Film und Sport- und Event-Marketing. * Zur Umsatzsteigerung des Segments Film trug insbesondere die gute Kino-Performance der Constantin Film Co-Produktion "Ostwind - Aris Ankunft" bei. * Die Zunahme im Segment Sport- und Event-Marketing resultiert aus höheren Agenturprovisionen, die die TEAM-Gruppe infolge der erfolgreichen Vermarktung der UEFA-Klubwettbewerbe für die Spielzeiten 2018/19 bis 2020/21 erzielen konnte. * Das Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von -2,9 Mio. CHF blieb aufgrund eines deutlich angestiegenen operativen Konzernaufwands infolge der Erstkonsolidierung der Constantin Medien AG unter dem Vorjahreswert (3,3 Mio. CHF). * Das Konzernperiodenergebnis summierte sich auf -4,5 Mio. CHF - ein Rückgang um 4,2 Mio. CHF. Auf die Highlight-Aktionäre entfiel ein Ergebnisanteil von -3,4 Mio. CHF (Vorjahresperiode: -0,7 Mio. CHF), was einem Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF entspricht. * Das Konzerneigenkapital in Höhe von 220,0 Mio. CHF lag um 5,6 Mio. CHF unter dem Stand zum Jahresende 2018. Die Abnahme resultiert in erster Linie aus dem Konzernperiodenergebnis. Die Highlight-Gruppe bestätigt ihre Jahresprognose zum Konzernumsatz, der voraussichtlich in einer Grössenordnung von 520 bis 540 Mio. CHF liegen wird, sowie zum Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner in Höhe von 20 bis 22 Mio. CHF. Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2019 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 1Q2019* 1Q2018 Abw. in % Umsatzerlöse 116,7 85,5 36,5 EBIT -2,9 3,3 -187- ,9 Konzernperiodenergebnis (nach Steuern) -4,5 -0,3 -1.4- 00,0 Ergebnisanteil Anteilseigner -3,4 -0,7 -385- ,7 Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,06 -0,01 -500- ,0 Segmentumsatz Film 72,4 70,1 3,3 Sportund Event-Marketing 16,5 15,4 7,1 Sport 28,1 n/a n/a Segmentergebnis Film -3,5 -2,6 -34,- 6 Sportund Event-Marketing 8,5 8,4 1,2 Sport -6,1 n/a n/a in Mio. CHF 31.3.2019 31.12.2018 Abw. in % Bilanzsumme 665,1 638,6 4,1 Eigenkapital 220,0 225,6 -2,5 Eigenkapitalquote (%) 33,1 35,3 -2,2 Punk- te Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 156,0 149,0 4,7 Zahlungsmittel und 62,5 52,5 19,0 Zahlungsmitteläquivalente * Bei den Aussagen zur Umsatzund Ertragsentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die Constantin Medien AG mit Wirkung zum 31. März 2018 erstmals vollkonsolidiert und dem neuen Segment Sport zugeordnet wurde. Da die Vorjahreszahlen der Highlight-Gruppe dabei nicht angepasst werden konnten, sind die Vergleiche mit dem ersten Quartal des Vorjahrs nur bedingt aussagefähig. Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: ir@hlcom.ch 28.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 61 816 96 96 Fax: +41 61 816 67 67 E-Mail: ir@hlcom.ch Internet: www.hlcom.ch ISIN: CH0006539198 WKN: 920299 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 816815 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816815 28.05.2019 ISIN CH0006539198 AXC0247 2019-05-28/17:50