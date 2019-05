Beitrag von Kohlendioxid zum Treibhauseffekt beträgt nur 7 statt 26 %.

Der Treibhauseffekt ist nach Angaben des IPCC auf die langwellige Absorption von 156 Wm-2 durch Treibhausgase und teilweise durch Wolken zurückzuführen. Dieser Absorptionsfluss soll in der Lage sein, 346 Wm-2 zurück zur Erde zu strahlen, was nach den Energieerhaltungsgesetzen der Physik unmöglich ist. Die Gesamtwirkung von Treibhausgasen ist etwa 50 geringer als die vorherrschende Theorie.

Neben der langwelligen Strahlungsabsorption sind die kurzwellige Strahlungsabsorption durch Treibhausgase sowie die latente und sensible Erwärmung weitere Energiequellen. Zusammen erklären diese vier Energiequellen perfekt den Strahlungsfluss der Atmosphäre auf der Erdoberfläche. Der Gesamtabsorptionsbeitrag von 2,4 °C durch Kohlendioxid (CO 2 ) von 400 ppm bedeutet, dass der Erwärmungseffekt durch Kohlendioxid aus den Berechnungen des IPCC um etwa 200 zu hoch ist.

"Die Anteile der einzelnen Kontributoren sind: Wasser 45,6 %, latente Wärme 30,8 %, sensible Wärme 8,2 %, Kohlendioxid 7,3 %, Ozon 6,1 %, Wolken 0,9 %, Methan und Stickoxide 0,7 und Aerosole 0,3 %. Der Wolken-Effekt ist minimal und unterscheidet sich von anderen früheren Studien (19 und 39 %), da diese Studien die Reduzierung der Sonneneinstrahlung durch Wolken nicht berücksichtigen", erläutert Ollila.

Die Reproduktion des Strahlungsantriebs durch CO 2 ergab einen um 41,6 niedrigeren Wert für 560 ppm als bei den Berechnungen des IPCC. Die Strahlungsantriebswerte werden durch den Klimasensitivitätsparameter (CSP) in Erwärmungswerte umgewandelt. Der CSP-Wert des IPCC beträgt 0,5 K/Wm-2), was eine so genannte positive Wasserrückführung beinhaltet und die Erwärmungswirkung von Treibhausgasen verdoppelt. "Gemäß dieser Studie beträgt der CSP-Wert 0,27 K/Wm-2-2). Die direkten Beobachtungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur bestätigen, dass es keine positive Wasserrückführung in der Atmosphäre gibt", sagt Ollila.

"Die Erwärmungswirkung von CO 2 , wie sie sich aus der Strahlungsantriebsgleichung und dem CSP-Wert dieser Studie ergibt, lässt sich gut in den gesamten Treibhauseffekt von CO 2 einbinden, was im einfachen Modell des IPCC jedoch nicht der Fall ist", so Ollila.

