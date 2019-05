Zürich (ots) - Susanne Schaffert, Onkologiechefin des Basler

Pharmakonzerns Novartis, ist überzeugt, dass die Gesundheitssysteme

die neuen, sehr teuren Therapien verkraften können. «Wir sind klar

der Meinung, dass diese Therapien finanzierbar sind, wenn es uns

gelingt, wertbasierte Preismodelle durchzusetzen», sagt sie im

Interview mit der «Handelszeitung». Das Problem seien nicht die neuen

Therapien, sondern die Verschwendung.



Die 51-jährige Deutsche, die Anfang Jahr von

Kurzzeit-Onkologiechefin Liz Barrett übernommen hat, räumt zwar ein,

dass Preise von mehreren Hunderttausend Franken für eine neue

Therapie «auf den ersten Blick hoch erscheinen mögen»; das sei aber

vor allem deshalb, weil es sich um einmalige Zahlungen handle und

sich die Behandlungskosten nicht wie bis anhin auf ein ganzes

Patientenleben verteilten. Die Spartenchefin plädiert für

Preismodelle, welche den Wert der Therapien einbeziehen - und zwar

nicht nur den klinischen, sondern auch den Wert, den eine Therapie

für die Gesellschaft und das Gesundheitssystem habe.



Novartis ist führend bei den sehr teuren Gen- und Zelltherapien.

Kymriah, eine Zelltherapie zur Behandlung einer bestimmten Form von

Leukämie bei Kindern und Jugendlichen, kostet mehrere Hunderttausend

Franken. Zolgensma, die vergangenen Freitag von der FDA zugelassene

Gentherapie von Novartis gegen spinale Muskelatrophie, wird in den

USA 2,1 Millionen Dollar pro Behandlung kosten. Spinale

Muskelatrophie ist eine genetisch bedingte Krankheit, die in ihrer

schwersten Form meist zum Tod der betroffenen Kinder noch vor dem

zweiten Lebensjahr führt.



Novartis setzte 2018 13,43 Milliarden Dollar mit

Onkologiemedikamenten um. Der Umsatz mit innovativen Medikamenten, zu

denen die Krebstherapien gehören, belief sich auf 34,90 Milliarden

Dollar - was einem Anteil von 67 Prozent am gesamten Umsatz

entspricht. Die inzwischen verselbständigte und an die Börse

gebrachte Augenheilsparte machte 14 Prozent des Umsatzes aus, 19

Prozent entfielen auf die Generikasparte Sandoz.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90