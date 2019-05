Zürich (ots) - Der Bundesbetrieb Ruag versucht, sein

Flugzeug-Montagewerk im deutschen Oberpfaffenhofen zu verkaufen. Dies

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe, basierend auf

einem vertraulichen Verkaufsprospekt.



Unter dem Projektnamen «Sequoia» soll die deutsche Ruag-Tochter,

Aerospace Services, mit ihren 450 Vollzeitstellen veräussert werden,

da es sich gemäss Prospekt nicht um Kernaktivitäten der Ruag handle.

In Oberpfaffenhofen wartet und überholt der Bundesbetrieb zivile

sowie militärische Fluggeräte. Gleichzeitig lässt Ruag dort das

eigene zweimotorige Propellerflugzeug namens Dornier 228 NG

montieren. Das Flugzeug geriet in den letzten Jahren durch zahlreiche

Pannen und Probleme in die Schlagzeilen.



Aerospace Services soll gemäss Prospekt einen «Grossprofit» von 10

Millionen bei einem Jahresumsatz von rund 80 Millionen Euro erzielen.

«Die in der Verkaufsdokumentation enthaltenen Zahlen werden von

möglichen Käufern im Rahmen der Due Diligence verifiziert werden»,

erklärt eine Ruag-Sprecherin auf Anfrage, womit der Bundesbetrieb

indirekt die Verkaufsabsichten bestätigt.



Gemäss Recherchen der «Handelszeitung» auf Basis offizieller

Angaben hat Ruag Aerospace Services seit 2008 kumulierte Verluste von

über 70 Millionen Euro angehäuft.



