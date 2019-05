Zürich (ots) - Der geglückte Börsengang von Stadler Rail kommt

auch bei den 8500 Mitarbeitenden an. Mit dem Juni-Lohn wird ihnen je

nach Dauer der Betriebszugehörigkeit zusätzlich ein halber bis ein

ganzer Monatslohn ausbezahlt. Dies bestätigt Stadler-Rail-Sprecherin

Marina Winder. Für die Sonderzahlung soll Spuhler rund 25 Millionen

Franken aufwerfen. «Die Kosten gehen zulasten der PCS Holding», sagt

die Kommunikationschefin. Hinter dem Kürzel PCS verbirgt sich

Spuhlers Privatschatulle, in der er Beteiligungen an Stadler Rail,

Autoneum, Rieter oder Aebi-Schmidt hält. Anders profitiert das Kader

vom Börsengang: Die 170 Kadermitarbeitenden hatten in den letzten 13

Jahren einen Teil ihres Lohnes in Aktien erhalten. Der Gesamtwert all

dieser Aktien beträgt heute rund 250 Millionen Franken. Der

Börsengang der Bahnfirma hat die Kaderleute also im Schnitt zu

Millionären gemacht. Allerdings mussten die Aktien in der

Vergangenheit versteuert werden, zudem sind sie noch 12 Monaten lang

gesperrt.



