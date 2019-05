Zürich (ots) - Coop und Swiss liegen wegen des Meilenprogramms

Miles & More im Clinch. Dies berichtet die «Handelszeitung». So

heisst es auf der Coop-Webseite: «Nachdem Lufthansa/Swiss kurzfristig

und trotz laufenden Vertrages ihr Meilenprogramm angepasst hatte, war

Coop gezwungen, den Verkauf und das Einlösen von Trophymeilen am 23.

Mai umgehend zu stoppen.» Ausserdem heisst es auf der

Coop-Supercard-Seite im Internet: «Aufgrund technischer

Übermittlungsprobleme zu Miles & More können die Miles-&-More-Prämien

aktuell nicht bestellt werden.»



Die Swiss bestätigt, «dass Miles & More die

Konvertierungsmöglichkeit mit Coop und die Coop Trophy eingestellt

hat». Die Airline gibt dazu aber nur eine kryptische Erklärung:

«Hintergrund sind regulatorische Gründe, aus denen sich Implikationen

für das Miles-&-More-Programm ergeben könnten.» Auch Coop will nichts

Konkretes zu den Unstimmigkeiten sagen. Der Schweizer

Flugmeilenexperte Ravindra Bhagwanani vermutet hinter der Coop-Aktion

ein Druckmittel und einen grundsätzlichen Konflikt: «Die jüngsten

moderaten Preiserhöhungen von Miles & More haben möglicherweise das

Fass zum Überlaufen gebracht, da das Meilen-Geschäft Coop-intern

eventuell schon länger als nur bedingt lohnend eingeschätzt wird.»

Der Meilenexperte und Chef der Firma Global Flight weist zudem darauf

hin, dass Miles & More Coop auf seiner Webseite bereits komplett von

der Partnerliste ausgeschlossen habe.



