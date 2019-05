Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy Co., Ltd. hat vor kurzem bekanntgegeben, dass seine urheberrechtlich geschützte Cast-5BB-Monozelle eine Effizienz von 22,05 Prozent erreichen konnte, während die monokristalline MBB-Zelle des Unternehmens eine maximale Konversionseffizienz von 23,08 Prozent sowie eine durchschnittliche Wirksamkeit von 22,73 umsetzen konnte. Dies kennzeichnet einen weiteren bedeutenden Durchbruch in Bezug auf die Bemühungen des Unternehmens, Kosten zu reduzieren und Wirksamkeit zu erhöhen.



Die Effizienzoptimierung ist das Ergebnis von Risen Energys beständiger Innovationsbemühungen. Die hocheffiziente Cast-Mono-5BB-Zelle nutzt verschiedene hochmoderne Technologien zur Effizienzsteigerung wie beidseitige Passivierung, Antireflexionsschichten, elektrische Injektionspassivierung sowie Aufschlämmungsoptimierung. Zum ersten Mal konnte eine Cast-Mono-5BB-Zelle erfolgreich eine Wirksamkeit von über 22 Prozent erreichen.



Im Vergleich zur 5BB-Zelle bietet die monokristalline MBB-Zelle eine optimiertere metallisierte Kontakttechnologie, die die Beschattungsfläche effektiv reduziert sowie die Fähigkeit erhöht, Ladungsträger zu sammeln, während gleichzeitig das Auftreten von Rissen verringert wird, wodurch eine wesentlich höhere Konversionseffizienz gewährleistet ist. Zusätzlich kann durch die verringerte Nutzung von Silberschlamm eine weitere Kostenreduzierung erreicht werden.



Laut Risen Energy habe sich das Unternehmen von jeher der Effizienzsteigerung und -verlässlichkeit seiner Produkte gewidmet, während Kosten reduziert werden, um die Effizienz von Zellmodulen zu steigern, die Struktur der Zellkomponenten zu optimieren und Produktqualität zu fördern. Risen Energy hält Schritt mit Industrietrends und wird sich durch Technologieinnovationen weiterhin der Qualitätsoptimierung und Effizienz seiner PV-Produkte zuwenden, um Netzparität voranzutreiben. Zusätzlich wird das Unternehmen mit seinen strategischen Materialieferanten zusammenarbeiten, um die Entwicklung neuer Materialien zu fördern. So kann dem Bedürfnis nach effizienteren Zelltechnologien nachgekommen werden, wodurch höhere Investitionswerte für die Anwendungsseite geschaffen werden.



