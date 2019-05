Die Ölpreise haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Händler sprachen von mangelnden Impulsen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 69,88 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg dagegen um 29 Cent auf 58,92 Dollar.

Eine klare Richtung ließen die Rohölpreise vermissen. Die Rohstoffexperten von der Commerzbank sprachen von einem richtungslosen Handel. "Der Ölmarkt bewegt sich aktuell in einem Spannungsfeld zwischen Angebotsrisiken und Nachfragesorgen", heißt es in einem Marktkommentar.

Von der Angebotsseite kommt Preisauftrieb, weil große Produzenten innerhalb der Opec ihre Förderung absichtlich knapp halten oder wie Venezuela Produktionsprobleme haben. Nachfrageseitig belastet der Handelsstreit zwischen den USA und China, der die Gefahr einer Abschwächung der Weltwirtschaft mit einer geringeren Erdölnachfrage mit sich bringt./bgf/stw

