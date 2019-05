IRW-PRESS: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold beginnt mit Bohrungen in Zone Gay Gulch

Klondike Gold beginnt mit Bohrungen in Zone Gay Gulch

Vancouver (British Columbia, Kanada), 28. Mai 2019. Klondike Gold Corp. (TSX-V: KG, FRA: LBDP, OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) hat mit den Diamantbohrungen 2019 auf dem 563 Quadratkilometer großen unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Klondike District in Yukon begonnen, die Teil eines Explorationsprogramms im Wert von zwei Millionen Dollar sind (siehe Pressemitteilung vom 16. Mai 2019). Die Bohrungen peilen zunächst die Zone Gay Gulch an, nachdem dort im Jahr 2015 eine hochgradige Goldmineralisierung in Quarzerzgängen entdeckt worden war. Es sind sieben Bohrlöcher geplant, um diese Zone im Rahmen eines 60 Bohrlöcher umfassenden Programms zu erproben, wobei mehrere Ziele erprobt werden.

ZUSAMMENFASSUNG:

- Die Bohrungen haben begonnen, wobei die Erweiterung der Mineralisierung angepeilt wird, die in der Zone Gay Gulch entlang des Eldorado Fault identifiziert wurde. Es sind sieben oberflächennahe Bohrlöcher geplant.

- Die Zone Gay Gulch wurde ursprünglich im Rahmen von Bohrungen im Jahr 2015 entdeckt. Das Entdeckungsloch EC15-10 durchschnitt einen tragenden Quarzerzgang, der 420 Gramm Gold pro Tonne auf 0,5 Metern innerhalb eines mächtigeren Intervalls mit 75,6 Gramm Gold pro Tonne auf 2,8 Metern ergab. Alle sechs im Jahr 2015 gebohrten Bohrlöcher enthielten sichtbares Gold.

- Die Analyseergebnisse dieses Teils des Bohrprogramms 2019 werden für Ende Juli erwartet.

Ziel 2019 in Zone Gay Gulch:

Die Zone Gay Gulch befindet sich neben einem markanten, acht Kilometer langen, nordwestlich verlaufenden magnetischen Tiefstwert namens Eldorado Fault, wo sich zahlreiche Goldvorkommen befinden. Bei Gay Gulch wird der Eldorado Fault von einer jüngeren, in Richtung Norden verlaufenden Verwerfung mit einem magnetischen Tiefstwert durchschnitten, die eine Biegung macht, die für die Fokussierung auf goldhaltige Quarzerzgänge vielversprechend ist.

Im Jahr 2015, nach der Identifizierung von sichtbaren goldhaltigen Quarzerzgängen, wurde das Vorkommen mit sechs Bohrlöchern (EC15-08 bis -13) erprobt und alle Bohrlöcher durchschnitten Quarzerzgänge mit sichtbarem Gold (siehe Pressemitteilung vom 26. Oktober 2015). Fünf von sechs Bohrlöchern lieferten hochgradige Goldwerte in schmalen Intervallen von bis zu 419,91 Gramm Gold pro Tonne auf 0,50 Metern, wobei interessante schmale Goldabschnitte in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind.

Tab. 1: Hochgradige Goldintervalle der Bohrungen 2015

BohrlochVon Bis Au Interva

nr. (m) (m) (g/t)ll

(m)

EC15-08 42,50 42,8513,47 0,35

EC15-09 20,15 20,406,55 0,35

EC15-10 23,90 24,40419,910,50

EC15-11 21,20 21,354,66 0,15

EC15-13 20,00 20,3517,39 0,35

EC15-13 20,80 21,0051,83 0,20

Insgesamt sind sieben oberflächennahe Bohrlöcher geplant, um nach Erweiterungen der im Jahr 2015 identifizierten Mineralisierung zu suchen. Fünf Bohrlöcher werden die nordwestliche Richtung des Streichens erproben, zwei Bohrlöcher die nördliche Richtung. Das Bohrprogramm in der Zone Gay Gulch sollte bis Anfang Juni abgeschlossen sein. Die Analyseergebnisse werden für Ende Juli erwartet.

Eine Standortkarte (Abbildung 1) der Bohrziele 2019 sowie eine Karte (Abbildung 2) der geplanten Bohrlöcher bei Gay Gulch ist unten angegeben.

Abb. 1: Standort der Bohrzielzonen 2019 und nahe gelegene Erkundungsgebiete im Konzessionsgebiet Klondike District

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46896/2019-05-28 -KGNR-MayGayGulch-FINAL_DE_PRCOM.001.jpeg

Abb. 2: Karte von geplanten Bohrlöchern 2019 in Zone Gay Gulch und Bohrstandorte 2015 im Konzessionsgebiet Klondike District

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46896/2019-05-28 -KGNR-MayGayGulch-FINAL_DE_PRCOM.002.jpeg

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Ian Perry, P.Geo., Vice-President Exploration von Klondike Gold Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver (British Columbia) und Dawson City (Yukon Territory). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung des Goldziels Lone Star, das beim Zusammenfluss der Flüsse Bonanza Creek und Eldorado Creek liegt und Teil eines 557 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets von regionaler Bedeutung ist. Die Konzession ist über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar und befindet sich außerhalb der Stadt Dawon City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

Für KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

President & CEO

(604) 609-6138

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Webseite: www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

ir-europe@klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den einschlägigen Wertpapiergesetzen definiert sind. Diese Informationen und Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ereignisse, Pläne, Entwicklungen und Prognosen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie könnte, wird, sollte, prognostiziert, plant, erwartet, glaubt, schätzt, beabsichtigt und ähnliche Formulierungen zu erkennen und reflektieren die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen des Managements von Klondike in Anbetracht seiner Erfahrung, der aktuellen Situation, der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig und relevant erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Klondike erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen explizit zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, weshalb diese nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse unterscheiden, zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Änderungen und Vereinbarkeit mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich den Umweltgesetzen, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, politische, wirtschaftliche und andere Risiken sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in unserer jährlichen und vierteljährlichen Analyse (Managements Discussion & Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen (veröffentlicht unter www.sedar.com) genauer beschrieben werden. Klondike ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer dies wird vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46896

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46896&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA49890 33010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA4989033010

AXC0270 2019-05-28/18:55