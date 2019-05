Der Chefvolkswirt des International Institute for Management Development (IMD), Christos Cabolis, warnt Deutschland vor dem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, der sich im aktuellen Ranking zeigt.

WirtschaftsWoche: Herr Cabolis, Deutschland ist in der jüngsten IMD-Rangliste der wettbewerbsfähigsten Länder um zwei Plätze auf Rang 17 zurückgefallen. Was ist der Grund dafür?Christos Cabolis: Deutschland hat sich in zwei der von uns untersuchten Disziplinen verschlechtert: In der Effizienz des Regierungshandelns und in der Effizienz der Unternehmen. Was die unternehmerische Effizienz betrifft, so hat sich der Arbeitsmarkt zu einer Belastung entwickelt. Die zunehmende Knappheit an Fachkräften und erfahrenen Managern geht mit hohen Lohnkosten einher. Auf der anderen Seite muss man allerdings sehen, dass die hohen Löhne zur Lebenszufriedenheit der Menschen beitragen. Daher liegt Deutschland bei der Lebensqualität in unserem Ranking auf Platz sechs.

Wie sieht es mit der Effizienz des Regierungshandelns aus?Die Regierung hat es bisher nicht geschafft, die Steuern signifikant zu senken. Die hohe Abgabenlast ist der größte Schwachunkt für den Standort Deutschland. Außerdem ist das Steuersystem zu kompliziert. Daher landet Deutschland in unserem Ranking bei der Steuerpolitik nur auf Platz 59 von 63 untersuchten Ländern. Gegenüber dem Vorjahr hat es sich sogar um einen Platz verschlechtert. Beim effektiven persönlichen Einkommensteuersatz liegt Deutschland abgeschlagen auf Rang 55. Im Schnitt gehen 26 Prozent des Pro-Kopf-Einkommens an den Staat. Im internationalen Durchschnitt sind es nur knapp 17 Prozent.

Und die Unternehmen…...müssen mehr als 30 Prozent ihres Gewinns an den Fiskus abführen, im internationalen Durchschnitt liegt die Quote ...

